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رياضة

كرة اليد، الأهلي يهزم الترجي ويتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي

مباراة الأهلي والترجي،
مباراة الأهلي والترجي، فيتو

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، بلقب كأس السوبر الإفريقي للموسم الحالي 2024/2025، ويحسم تذكرته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن القارة السمراء.

وحسم الأهلي لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (24-15)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

 

الأهلي بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة (11-8).

كما نجح المارد الأحمر في توسيع الفارق بالشوط الثاني لـ 9 نقاط، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 24-15.

بتلك النتيجة تُوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025، للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وبهذا الفوز ضمن النادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 “سوبر جلوب”، رفقته نادي الزمالك.

وحسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله لنهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (31-27) في الدور قبل النهائي.

 

تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي

ويمتلك النادي الأهلي الآن 5 ألقاب من السوبر الإفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 10 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024 و2025.

 

حكاية 7 مواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر

وجمعت 7 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، جميعها كانت في النهائي، وجاءت نتائجها كالتالي:

المغرب 2017

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (29-23)

مصر 2018

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (21-20)

مصر 2021

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (28-27)

النيجر 2022

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (32-31)

مصر 2023

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (27-24)

الجزائر 2024

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (23-21)

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كرة اليد الأهلي كأس السوبر الأفريقي الترجي التونسي ستيفن مادسن

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