الموجة 26.. إغلاق 4 شوارع لإخلاء وإزالة عقار مخالف في الإسماعيلية (بث مباشر)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من محافظة الإسماعيلية، لإزالة 3 طوابق مخالفة من عقار في شارع فاروق الواقع في منطقة المحطة الجديدة ، ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.





إغلاق عدد من الشوارع

وأغلقت قوات أمن الإسماعيلية بقيادة العميد سامر عبد القادر، 4 شوارع لإخلاء وإزالة الطوابق المخالفة من العقار، وفرض كردون أمني في محيط العقار، وذلك حفاظا على حياة المارة وعابرى الطريق.



جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ إزالة لـ ٧ حالات تعدٍّ



ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ الحملة اليوم

و شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدٍّ على مساحة ٦٠ فدان وقيراط واحد و١١ سهم و٤٣٧١م٢ بمركز ومدينة فايد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد، ونائب رئيس مركز ومدينة فايد، وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي: استرداد حالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٦٠ فدان تم رفضها بالتقنين.

بالإضافة لاسترداد عدد ٤ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة على مساحة ٤٣٧١م٢ تم رفضها بالتقنين.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة قيراط واحد و١١ سهم.

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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