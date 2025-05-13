الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الموجة 26.. إغلاق 4 شوارع لإخلاء وإزالة عقار مخالف في الإسماعيلية (بث مباشر)

جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من محافظة الإسماعيلية، لإزالة 3 طوابق مخالفة من عقار في شارع فاروق الواقع في منطقة المحطة الجديدة ، ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات. 


 

محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من ملف التعديات والعشوائيات بنادي المنتزه (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

إغلاق عدد من الشوارع 

وأغلقت قوات أمن الإسماعيلية بقيادة العميد سامر عبد القادر، 4 شوارع لإخلاء وإزالة الطوابق المخالفة من العقار، وفرض كردون أمني في محيط العقار، وذلك حفاظا على حياة المارة وعابرى الطريق. 
 

جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ إزالة لـ ٧ حالات تعدٍّ 
 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ الحملة اليوم 

و شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدٍّ على مساحة ٦٠ فدان وقيراط واحد و١١ سهم و٤٣٧١م٢ بمركز ومدينة فايد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد، ونائب رئيس مركز ومدينة فايد، وقوات إنفاذ القانون.  

وكان بيان الإزالات كالتالي: استرداد حالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٦٠ فدان تم رفضها بالتقنين. 

بالإضافة لاسترداد عدد ٤ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة على مساحة ٤٣٧١م٢ تم رفضها بالتقنين.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة قيراط واحد و١١ سهم.

جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو
جانب من عملية الازالة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية إزالة 3 طوابق مخالفة في عقار بالإسماعيلية الموجة 26

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

شاهد، حديث جانبي بين بنشرقي وحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

لجنة محددات العدالة الاجتماعية: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية