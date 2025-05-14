جامعة القناة تنظم دورة تدريبية في صيانة الموبايلات (صور)

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة قناة السويس، دورة تدريبية متخصصة في صيانة أجهزة الهاتف (المحمول)، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار خطة الأنشطة الطلابية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب.

عدد المشاركين في الدورة

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخامس عشر من مايو 2025، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة من مختلف كليات جامعة قناة السويس، وتهدف إلى تعزيز قيمة المعرفة لدى الطلاب وفتح آفاق مستقبلية واعدة في عالم التكنولوجيا والإلكترونيات، من خلال إكسابهم مهارات عملية في مجال صيانة أجهزة الهاتف المحمول.

أبرز المشاركين في الدورة

يشارك في تقديم الدورة نخبة من المهندسين المتخصصين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة علمية وتطبيقية للمشاركين.

وتأتي هذه الدورة ضمن سعي الجامعة إلى تقديم برامج تدريبية نوعية ترتبط باحتياجات سوق العمل وتدعم التوجّه نحو اكتساب المهارات التقنية.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

المشرفون على إقامة الدورة

تُعقد الدورة التدريبية تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد مكرم، مستشار اللجنة العلمية، وبتنظيم عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس،، فيما تتولى إدارة النشاط العلمي، بقيادة سهام داوُد، تنفيذ ومتابعة فعاليات البرنامج التدريبي.

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