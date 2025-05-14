الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية تزامنا مع اليوم العالمي لغسل الأيدي (صور)

شهدت المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفعاليات التوعوية حافلًا باليوم العالمي لغسل الأيدي.

أنشطة تعليمية وتفاعلية

وشملت الفعاليات عددا من الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم النظافة والوقاية، ومكافحة العدوى، وذلك من خلال قيام الأطقم الطبية في مستشفى فايد التخصصي بعمل توعية وأنشطة تعليمية للحضور وسط تفاعل كبير من الجمهور.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير منظومة الرعاية الصحية

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، التقى بالدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية يرتكز على 6 محاور رئيسة، أبرزها تعزيز البحث العلمي المشترك، إنشاء فريق طبي للطوارئ معتمد من منظمة الصحة العالمية، ودعم إنشاء مركز تعاون "Collaboration Center" متخصص في الحوكمة الإكلينيكية ومكافحة العدوى، بما يحقق نقلة نوعية في معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أول منصة وطنية للتشخيص عن بعد

وأضاف الدكتور السبكي: "نقترب من الإطلاق التجريبي لأول منصة وطنية للتشخيص عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. هذا المشروع يمثل طفرة حقيقية في التحول الرقمي للخدمات الصحية ويسهم في تعزيز الاستجابة الطبية السريعة ودقة التشخيص".

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: "نفخر بأن الهيئة كانت سبّاقة في تطبيق نظام التصنيف الدولي ICD11، إلى جانب تطبيق نظام التكويد العالمي ICHI، لنكون بذلك أول هيئة صحية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد تلك النظم العالمية الحديثة، بما يعزز من فعالية رصد الأمراض وتحليل البيانات الصحية لصالح تطوير السياسات الصحية العامة".

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

وأكد الدكتور السبكي في ختام تصريحاته: "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، ونحرص على توثيق كافة خطوات النجاح وثمار التعاون المشترك، لتكون نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في تكامل الأدوار بين الهيئات الوطنية والمنظمات الأممية في تطوير الأنظمة الصحية".

ومن جانبه، ثمّن الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عمق الشراكة القائمة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن "الهيئة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تطبيق المعايير الدولية وتبني الابتكار التكنولوجي في إدارة وتقديم الخدمات الصحية، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر".

وأضاف: "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الهيئة في مجالات بناء القدرات والتأهب للطوارئ والتوسع في خدمات الصحة النفسية والدعم المجتمعي، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الرصد والتقييم، وذلك من خلال فرق عمل فنية مشتركة تعمل وفق جدول زمني طموح لتحقيق نتائج ملموسة في المدى القريب".

وشارك الأجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور أحماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي بالهيئة.

وضم وفد منظمة الصحة العالمية خلال اللقاء كلًا من: الدكتور عمر أبو العلاطة، رئيس فريق الطوارئ، الدكتورة سادانا بهاجوات، أخصائية أولى في الصحة العامة، الدكتور زكريا عبد الحميد، مسؤول الطوارئ، الدكتور كريم أبو زيد، مسؤول الطوارئ، والدكتورة سلمى صادق، منسقة الصحة العامة.

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