طرق تنظيف وإعداد البيت، لاستقبال فصل الصيف، مع قدوم فصل الصيف، تبدأ البيوت في استقبال أجواء جديدة تختلف كثيرًا عن باقي فصول السنة، ما بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات النهار وتغير العادات اليومية، كلها أمور تستدعي إعادة ترتيب وتنظيف المنزل بما يتناسب مع طبيعة هذا الفصل.





فتنظيف المنزل استعدادًا للصيف لا يقتصر فقط على إزالة الأتربة وغسل الأرضيات، بل هو عملية متكاملة تشمل التهوية الجيدة، تغيير بعض التفاصيل في الأثاث والمفروشات، والتخلص من كل ما لا يتناسب مع حرارة الصيف.



خطوات وطرق إعداد البيت لاستقبال فصل الصيف

إليكم في هذا التقرير أهم الطرق والخطوات التي ينصح بها خبراء التدبير المنزلي للاستعداد لموسم الصيف بنظافة وانتعاش، وفقًا لموقع Thespruce.

تنظيف البيت سريعًا





1. التنظيف العميق للمنزل

تُعد عملية التنظيف العميق هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استقبال الصيف، وتشمل:



تنظيف المكيفات والمراوح: قبل بدء الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد، يجب تنظيف فلاتر المكيفات والمراوح لضمان تدفق الهواء النقي ومنع انتشار الغبار والبكتيريا.

تنظيف الشبابيك والنوافذ: مع اعتمادنا في الصيف على التهوية الطبيعية، يجب التأكد من نظافة النوافذ والزجاج والشبك المعدني من الأتربة والأوساخ المتراكمة.

غسل الستائر والسجاد: يُفضل غسل الستائر الثقيلة وتخزينها، واستخدام ستائر خفيفة تسمح بمرور الضوء والهواء. كذلك يُفضل غسل السجاد وتخزينه أو استبداله بقطع خفيفة أو المشايات القطنية التي تناسب حرارة الجو.

2. ترتيب خزانة الملابس

من الضروري مع تبدل الفصول تغيير خزانة الملابس، وذلك عبر:

تخزين الملابس الشتوية بطريقة منظمة في علب بلاستيكية أو أكياس تفريغ الهواء، مع وضع مواد مضادة للرطوبة والعثة.

إخراج الملابس الصيفية وتنظيمها، وغسلها إن لزم الأمر قبل الاستخدام، مع التأكد من حالتها الجيدة وتجهيزها بشكل يسهل الوصول إليه.

3. التهوية والتعطير الطبيعي

التهوية الجيدة للمنزل تُعد من أساسيات الصيف، وتشمل:

فتح النوافذ والأبواب خلال الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس للسماح بتجديد الهواء.

استخدام المعطرات الطبيعية مثل الزيوت العطرية (كالليمون، النعناع، اللافندر) أو وضع قشور الحمضيات في أوعية موزعة في أنحاء المنزل، مما يضفي رائحة منعشة وغير مُضرّة بالصحة.

4. العناية بالمطبخ

في الصيف، يكون المطبخ بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والروائح، لذا يجب:

تنظيف الثلاجة والفريزر والتخلص من الأطعمة القديمة أو المنسية، ومسح الرفوف وتعقيمها.

تفريغ أدراج وخزائن المطبخ وتنظيفها، والتأكد من إغلاق الأطعمة بشكل محكم لتجنب اجتذاب الحشرات.

تنظيم أدوات الطهي الصيفية كالعصارات، ومعدات الشواء، وأدوات تحضير المشروبات الباردة لتكون في متناول اليد.

5. تقليل الفوضى وتخفيف الديكور

الصيف هو فصل البساطة والخفة، لذا يُنصح بـ:

إزالة الديكورات الثقيلة مثل المفارش الصوفية أو الوسائد الكثيرة أو اللوحات ذات الألوان القاتمة.

استخدام ألوان فاتحة ومنعشة في أغطية الكنب، الوسائد، وحتى الأطباق والمناشف، مما يضفي إحساسًا بالراحة والبرودة.

التخلص من الأغراض غير المستخدمة أو التبرع بها، لتوسيع المساحة وتقليل التكدس الذي قد يزيد من الإحساس بالحر.

6. تجهيز المساحات الخارجية

لمن يملكون شرفات أو حدائق، فإن الصيف هو الوقت المثالي لاستخدامها، ويمكن إعدادها كالتالي:

تنظيف الأرضيات والأثاث الخارجي وتغطية الكراسي أو الطاولات بقماش خفيف.

زرع نباتات مقاومة للحرارة كالنعناع، الريحان، أو بعض الزهور الصيفية مثل الجيرانيوم.

توفير إضاءة خافتة باستخدام فوانيس أو إضاءة شمسية بسيطة للاستمتاع بأوقات الغروب والليل.

تعطير البيت

7. الاهتمام بصحة المنزل

الصيف يشكل تحديًا من حيث النظافة والصحة، لذا لا بد من:

مكافحة الحشرات من خلال سد الفتحات والثقوب في الجدران أو الأبواب، واستخدام شبك للنوافذ، أو وضع مصائد للحشرات.

الحرص على التهوية الجيدة في الحمامات والمطابخ لتفادي نمو العفن.

تنظيف أجهزة التهوية والمجففات لضمان سلامتها ومنع تراكم الغبار فيها.

8. العناية بالأطفال في المنزل

مع وجود الأطفال في إجازة صيفية، يصبح من المهم:

توفير أماكن آمنة ومرتبة للعب داخل المنزل.

تجهيز ركن للأنشطة الصيفية مثل القراءة أو الرسم، مما يشجع الأطفال على قضاء وقتهم داخل المنزل بعيدًا عن حرارة الخارج.

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