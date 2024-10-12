اصنعي المنظفات المنزلية بنفسك، الخل للأسطح وزيت الزيتون للأخشاب

بدائل المنظفات المنزلية من مطبخك، بدأت الكثير من ربات البيوت في البحث عن بدائل طبيعية للمنظفات المنزلية التقليدية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة للصحة والبيئة.



هذه البدائل الطبيعية ليست فقط أكثر أمانًا، بل هي أيضًا اقتصادية وسهلة التحضير.

بدائل المنظفات المنزلية من مطبخك

تنظيف البيت

أكدت الدكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، أن استخدام المنظفات الطبيعية ليس فقط بديلًا صحيًّا واقتصاديًّا للمنظفات التجارية، بل هو أيضًا خطوة نحو حماية البيئة وتقليل التلوث الكيميائي.

هذه المواد الطبيعية مثل الخل، صودا الخبز، الليمون، وزيت شجرة الشاي، يمكن أن تحل محل المنظفات الصناعية بكل كفاءة مع ضمان نتائج مذهلة.



وتستعرض الدكتورة منال في السطور التالية، أفضل بدائل طبيعية للمنظفات المنزلية.

الخل الأبيض: منظف متعدد الاستخدامات

الخل الأبيض يعتبر أحد أكثر المواد الطبيعية فعالية في تنظيف وتعقيم الأسطح. يمكن استخدامه لتنظيف المطابخ، الحمامات، وحتى الأرضيات. يحتوي الخل على حمض الأسيتيك الذي يقتل البكتيريا ويذيب الدهون.

كيفية الاستخدام:

- لتحضير محلول تنظيف بسيط، امزجي كوبًا من الخل الأبيض مع كوب من الماء في زجاجة رذاذ.

- يمكن إضافة بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر أو الليمون للتخلص من رائحة الخل ولإضفاء رائحة منعشة على المكان.

- استخدم المحلول لتنظيف الأسطح المختلفة مثل أسطح المطبخ، الزجاج، والبلاط.

صودا الخبز: مزيل الروائح الكريهة والمزيل العميق للبقع

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) معروفة بقدرتها على امتصاص الروائح الكريهة وإزالة البقع. فهي مفيدة لتنظيف الأفران، الأحواض، وحتى السجاد.

كيفية الاستخدام:

- لتنظيف الأسطح الدهنية أو البقع الصعبة، قم بخلط ملعقتين من صودا الخبز مع قليل من الماء لتكوين عجينة.

- ضعي العجينة على البقعة واتركيها لبضع دقائق ثم افركيها بفرشاة أو إسفنجة.

- لتنظيف السجاد وإزالة الروائح الكريهة، رشي صودا الخبز على السجادة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة ثم قم بتنظيفها باستخدام المكنسة الكهربائية.

الليمون: مطهر طبيعي ومزيل للبقع

الليمون يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وملمع طبيعي بفضل حمض الستريك الموجود فيه. وهو فعال بشكل خاص في إزالة البقع الدهنية وتنظيف الأسطح المعدنية.

كيفية الاستخدام:

- لتلميع الحنفيات والأسطح المعدنية، يمكنك قطع ليمونة نصفين وفرك الأسطح بها مباشرةً.

- يمكن أيضًا خلط عصير الليمون مع قليل من الملح لتنظيف الأواني التي تحتوي على بقع عنيدة.

- الليمون يمكن أن يستخدم كمزيل للروائح في الثلاجة، فقط ضع نصف ليمونة داخل الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة.

زيت الزيتون: ملمع طبيعي للأثاث

بالإضافة إلى استخدامه في الطهي، يمكن استخدام زيت الزيتون كملمع طبيعي للأثاث الخشبي. فهو يساعد على ترطيب الخشب وحمايته من التشقق والجفاف.

كيفية الاستخدام:

- امزجي كوبًا من زيت الزيتون مع ربع كوب من عصير الليمون.

- استخدمي هو قطعة قماش ناعمة لتمرير هذا الخليط على الأسطح الخشبية لتلميعها وإزالة الغبار.

- للحصول على أفضل النتائج، يمكنك تكرار هذه العملية مرة كل أسبوعين أو حسب الحاجة.

تنظيف البيت

زيت شجرة الشاي: مطهر طبيعي

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن استخدامه لتعقيم الأسطح وتنظيف الحمامات والمطابخ.

كيفية الاستخدام:

- أضيفي 10 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوبين من الماء في زجاجة رذاذ.

- استخدمي هذا المحلول لتنظيف الأسطح التي قد تحتوي على بكتيريا مثل أسطح الحمامات، مقابض الأبواب، والأسطح الأخرى.

- تأكدي من هز الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام لتوزيع الزيت بشكل متساوٍ.

الكحول الطبي: منظف ومعقم للأجهزة الإلكترونية

الكحول الطبي هو أحد أفضل المنظفات الطبيعية لتنظيف الأجهزة الإلكترونية مثل شاشات الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتلفزيونات.

كيفية الاستخدام:

- استخدمي قطعة قماش ناعمة وقم بترطيبها بقليل من الكحول الطبي.

- امسحي الأسطح بلطف لإزالة الأوساخ والبقع.

- تأكدي من عدم رش الكحول مباشرة على الأجهزة لتجنب تلفها.