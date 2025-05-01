الخميس 01 مايو 2025
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من البيت، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو

فواتير الكهرباء،فيتو
فواتير الكهرباء،فيتو

 يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، عن خطوات معرفة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء قبل وصول محصل الشركات، وذلك في ظل تحذيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يومًا سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 

 وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو والخاصة باستهلاك شهر أبريل أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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