زراعة الفاكهة على السطوح، كيف تبدأ مشروعك الأخضر من بيتك؟ (فيديو وصور)

في جولة مفعمة بالخُضرة والعطور بمعرض الزهور بالدقي، كان لا بد أن نتوقف عند أحد الأركان المميزة، حيث تتزاحم أشجار الفاكهة والمكسرات والتوابل في مساحة صغيرة لكنها مليئة بالحياة.

هناك التقينا بالمهندس الزراعي أحمد علي، أحد العارضين المتخصصين في زراعة أشجار الفاكهة، والذي فتح لنا بابًا جديدًا نحو عالم الزراعة المنزلية على الأسطح والشرفات.

ثورة زراعية... فوق الأسطح

يؤمن المهندس أحمد أن المستقبل سيكون للزراعة في المساحات الصغيرة، حيث يقول: "كتير من الناس بيحسبوا إن زراعة الفاكهة محتاجة أراضي واسعة، بس الحقيقة إن فيه أشجار مقزمة ومطعمة ينفع تزرعها فوق السطح أو في البلكونة وتجيب منها إنتاج كمان".

وأشار إلى أن الإقبال على هذا النوع من الزراعة في تزايد مستمر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته تجارب زراعة الليمون والبرتقال واليوسفي والتين والتوت والعنب والبرقوق والخوخ في البيئات المنزلية.

شجرة يوسف تركي مقزمة

شجرة تين مقزمة

أشجار مناسبة لكل بيت

المعرض هذا العام يضم تنوعًا مذهلًا من أشجار الفاكهة، بدءًا من التفاح والخوخ والعنب والتوت والجوافة، وصولًا إلى المانجو والبرتقال والكمكوات والليمون الكافيار – وهو نوع نادر يتميز بشكله الغريب ونكهته القوية.

ويضيف أحمد: "شجرة البرتقال مثلًا مش بس بتطرح، دي كمان بتدي ريحة جميلة جدًا، شبه الياسمين... يعني شكل وريحة وفايدة في نفس الوقت!"

زهرة شجرة البرتقال تشبة الياسمين

شجرة البرتقال بسرة

أزهار شجر التفاح

مش بس فاكهة... مكسرات وتوابل كمان!

وليس هذا فحسب، فالمعرض يضم أشجارًا للمكسرات مثل البكان واللوز وعين الجمل والفستق، وهي أصناف نادرة لكنها تزرع الآن في مصر بنجاح، بالإضافة إلى أشجار التوابل مثل الكاري والحبهان وورق الرولة، ما يضيف بُعدًا جديدًا لمفهوم الزراعة المنزلية.

ويؤكد أحمد:

"اللي بيزرع شجرة بهارات أو مكسرات في البيت مش بس بيستفيد، كمان بيشارك في نشر ثقافة غذائية وزراعية مهمة."

فواكه نادرة... فوق بيتك!

من الأشجار التي شهدت إقبالًا ضخمًا في المعرض، شجرة الباشون فروت (أم الفاكهة)، والدراجون فروت (فاكهة التنين)، وهما من الأصناف النادرة والمحببة لهواة الزراعة الحديثة.

ويضيف المهندس أحمد أن هناك أيضًا أصنافًا مميزة من العنب مثل العنب النباتي والعنب الأحمر، ولكن الأبرز هو العنب المنجاوي – عنب بطعم المانجو! يعني تاكل عنب وتستطعم نكهة المانجو في نفس الوقت... حاجة فعلًا مختلفة!"

دراجون فروت

جاهزة بالثمار... خُدها وازرعها فورًا

من المزايا التي تجعل جناح المهندس أحمد علي مميزًا في المعرض، أن معظم الأشجار المعروضة مطعّمة وجاهزة ومثمرة، فلا حاجة للانتظار سنوات للحصول على الإنتاج.

يقول أحمد:"أنا بوفّر للزائر شجرة خدت كل المراحل الصعبة، وبتكون طرحة ثمار فعلًا، يقدر ياخدها ويحطها على سطح بيته أو في جنينة صغيرة، ويبدأ يجني منها على طول!".

بلاك بيري

ليمون كافيار

ليمون بلدي

شجرة مانجو نعوم

الأسعار في المتناول!

أبرز ما شجع الزوار على الشراء أن الأسعار مناسبة جدًا لكل الفئات، حيث تبدأ من 50 جنيها فقط وتصل حتى 350 جنيها حسب نوع الشجرة، وحجمها، وعمرها، وحالتها الإنتاجية.

يؤكد أحمد بابتسامة واثقة:"يعني لو عايز تزرع وتنتج من غير ما تصرف كتير... الزراعة على السطح هي الحل!".

بلاك بيري

شجر بلاك بيري مقزم

شجرة حرنكش

شجرة مانجو مقزم

شجر ليمون مقزم

شجرة خوخ

شجرة توت

شجرة يوسفي طارح

دراجون فروت بالاسطح

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