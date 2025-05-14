أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي على قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك بتخفيف معاناة السوريين.

بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية

وفي بيان على الموقع الرسمي لمجلس التعاون أعرب البديوي، عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية.

وأشاد البديوي بالجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي أسهمت في الدفع نحو هذا القرار المهم.

ترحيب دولي وأممي بقرار ترامب بشأن سوريا

من جهتها، أصدرت سوريا بيانا رحّبت فيه بتصريحات ترامب حول رفع العقوبات، واعتبرتها "خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري".

كما لاقى قرار ترامب ترحيبا دوليا وأمميا وخاصة في الأوساط الرسمية العربية.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات ترامب، وقال لوكالة "سانا": "نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا ردا على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد".

اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا

وأضاف: "يمكن للرئيس ترامب أن يحقق اتفاق سلام تاريخيا ونصرًا حقيقيا للمصالح الأمريكية في سوريا، وقد قدّم بالفعل أكثر للشعب السوري من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية".

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