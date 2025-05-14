إستراتيجيون وقانونيون لـ«فيتو»: لا أحد يستطيع إجبار مصر على المرور مجانا.. قناة السويس ذات سيادة مصرية كاملة وما يفعله ترامب «بلطجة».. عبد المنعم سعيد: ترامب يتعامل بطريقة استعمارية قديمة

علق سياسيون وقانونيون على تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب التى أعلن خلالها عن رغبته فى بالمرور مجانا من قناة السويس، حيث يرى البعض أنه يفكر بالطريقة الاستعمارية ولا يستطيع تنفيذ ما يقوله ويسعى لتقسيم العالم بينه وبين الصين وروسيا ويشدد آخرون على أن قناة السويس سيادة مصرية كاملة وما يفعله ترامب أسلوب بلطجة لا علاقة بالقوانين والعلاقات الدولية.

من جانبه.. قال الخبير الإستراتيجى عضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد، إن تصريحات ترامب الأخيرة حول مجانية العبور من قناة السويس ذات أبعاد مختلفة، وهى أن ترامب لا بد أن يفاجئ الجميع بشيء ما كل يوم مرة أو مرتين فى اليوم، وهو لديه الرغبة فى أن يقول شيئا ولجبر كل أجهزة الإعلام العالمية على نشره.

وأضاف سعيد لـ”فيتو”، أن ترامب يفكر بالطريقة الاستعمارية القديمة وهى الحصول على المزيد من الأراضى والمصالح لأمريكا، لكن العالم حاليا أكثر تعقيدا بكثير عن الماضى فهو يفكر بطريقة استعمارية.

مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يفعل ما يقوله بمرور السفن الأمريكية مجانا من قناة السويس، موضحا أنه لم يستطع تنفيذ موضوع التهجير الذى أثاره، نحن كنا أفضل فيما يخص التهجير وضعنا خطة لتعمير غزة واستطعنا تسويقها عالميا وحتى أمريكا نفسها والفريق التفاوضى، ومعالجة الأمر فى تصريحاته بشأن قناة السويس تتطلب استدعاء السفير الأمريكى إلى وزارة الخارجية وتقديم مذكرة قوية مفادها أن ما يقوله ترامب غير صحيح ونعرض عليه الحجج القانونية حول قناة السويس.

واستطرد: نعرض أيضا على السفير الأمريكى أن هذه الأمور تضر بالعلاقات المصرية الأمريكية، وهذا الحديث له تأثير على الشعب المصرى وأرى أن ترامب لديه إشكالية فى المناورات المصرية الصينية وزيادة العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين فهو يتنمر، ونتحدث معه بلغة جادة أن علاقتنا إستراتيجية مع أمريكا كما أنه لا يحق له مرور السفن مجانا، ومن الممكن رفع التكلفة لكن حال ذلك لن يمروا من هنا، ومن المفترض أن نعدد المزايا التى تحصل عليها أمريكا، وخاصة أن أمريكا تحصل على أمور مقابل المعونة والتعامل معنا، والأمر يحتاج إدارته ليس بالعمل الحنجورى.

من جانبه قال المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، إن تصريحات ترامب بالمرور من قناة السويس مجانا من الناحية القانونية لا حق له على الإطلاق أن يطلب هذا الأمر، مضيفا لـ”فيتو”: من حق أى شخص أن يطلب لكن الأمر هل يجبرنا على ذلك أم لا، فهو لا يستطيع إجبارنا على المرور مجانا من قناة السويس، بالتالى من الناحية القانونية ليس من حق ترامب إجبارنا على الإطلاق بالمرور مجانا من قناة السويس.

وأضاف حسين: أعتقد أنه يطلب هذا الطلب من خلال أنه يحاول ردع الحوثيين الذين تسببوا فى أن العديد من السفن لا تأتى لقناة السويس نتيجة تصرفاتهم فى باب المندب، فهو يتحدث على أنه يكلف وزير خارجيته عندما ينتهى من هزيمة الحوثيين وتعود السفن مرة أخرى وتعوض مصر عن الخسائر يأخذ حقه بالمرور مجانا وأعتقد أن هذا هو الوازع وراء تصريحات ترامب، مشددا على أن قناة السويس ذات سيادة مصرية كاملة وأن ما يفعله ترامب هو أسلوب بلطجة كاملة.

واختتم قائلا: القناة سيادة مصرية وتحكمها معاهدة القسطنطينية المطبقة حاليا فيها تعامل السفن التجارية والتكاليف تحسب وفقا لهذه الاتفاقية والسفن العسكرية لها حساب إلى آخره من هذه الأمور وهناك قانون وأصول واتفاقية منذ سنوات.

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