الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

سحب عينات من المواد البترولية بأسيوط وتحرير 412 محضر مخالفات تموينية

سحب عينات من المواد
سحب عينات من المواد البترولية بأسيوط

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة الجهود الرقابية المشددة على الأسواق ومنافذ بيع المواد البترولية، حيث تم تنفيذ حملات مفاجئة ودورية أسفرت عن سحب عينات من السولار والبنزين بأنواعه، وإرسالها إلى المعامل المختصة للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة الغش التجاري وتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات الرقابية المعنية، بهدف ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وقد تم تكثيف الحملات على محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، والمخابز، والأسواق، والمحال التجارية، ومنافذ البيع المختلفة.

 

تحرير 412 محضرا متنوعا

 وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نُفذت على مدار يومين بمختلف المراكز بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، ومباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي، والرائد أحمد عبد الكريم، أسفرت عن تحرير 412 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها 192 كجم من اللحوم والدواجن ومشتقاتها، وعلب سجائر مخالفة ب 2511 علبة، و1368 كيس "كاراتيه" بدون بيانات، و11 كرتونة حلوى "لوليتا"، و120 زجاجة خل، و200 كجم سكر ناقص الوزن.

 

تحرير محاضر تموينية متنوعة في حملة بأسيوط 

كما شملت المخالفات ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن، و47 جركن زيوت محركات بدون فواتير، وتحرير محاضر تموينية شملت غلق محال، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسوء التصرف في أسطوانات البوتاجاز، ومخالفات بمحطات الوقود، وعدم الاحتفاظ بسجلات بترولية، بالإضافة إلى 12 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص و35 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في محال ومطاعم ومقاهي.

 

تحرير 222 محضرا للمخابز المخالفة 

وفيما يخص المخابز، تم تحرير 222 محضر مخالفة شملت نقص وزن ومواصفات، وسوء نظافة، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان أو لوحة بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم فاسدة وتحرير 232 محضرا خلال حملة تموينية بأسيوط

ضبط سلع منتهية الصلاحية وأسمدة مغشوشة في حملة تموينية بأسيوط (صور)

 

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، ردعًا لأي محاولة استغلال للمواطنين أو التلاعب في الأسعار، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل مكثف لتأمين الأسواق وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الإلكتروني.

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