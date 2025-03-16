إزالة 14 حالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمركزي أسيوط والغنايم أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 932 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بتنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للري كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم في إزالة 9 حالات تعدي على خط التنظيم لافتًا إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

مراحل الموجة 25 للازالات

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موضحًا أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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