الرعاية الصحية: بحث إنشاء مقرات بمواقع قناة السويس لتيسير تقديم الخدمات الطبية للعاملين

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل وربط الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس وقواعد البيانات مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والاطمئنان على جودة الخدمات بها

جاء اللقاء في مستهل جولة تفقدية يجريها الدكتور أحمد السبكي بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، وضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الآليات والإجراءات التي من شأنها التيسير على العاملين بهيئة قناة السويس، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل، وغيرها من الإجراءات الطبية المرتبطة مباشرة بالعاملين بالهيئة.

بحث آليات تقنين أوضاع حالات إصابات العمل والعجز للعاملين

كما تم بحث آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجز للعاملين، قبل انضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مواقع العمل بهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره الكبير لما تبذله هيئة قناة السويس من جهود وطنية عظيمة تُسهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالعاملين في هذا الكيان الوطني الكبير.

وأكد السبكي حرص الهيئة على مراعاة الطبيعة الاستثنائية لطبيعة عمل العاملين بهيئة قناة السويس، والتعامل بمرونة مع متطلباتهم، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يعكس التكامل المؤسسي ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية

ووجَّه الدكتور أحمد السبكي بضرورة تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، والتوافق على متطلباتها، تمهيدًا لتقنينها بعد موافقة الجهات المعنية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود المبذولة من الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مشيدًا بالتعاون المثمر لتيسير الإجراءات للعاملين بهيئة قناة السويس، مع الالتزام بكافة اللوائح القانونية المنظمة للعمل.

كما أكد استعداد هيئة قناة السويس لتوفير كل الإمكانات اللازمة للنهوض بالخدمات الطبية للعاملين وتجهيز مقرات العمل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقعها بمدن القناة الثلاث، فضلًا عن دعم المنظومة من خلال ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بالعاملين.

وفي إطار جولته التفقدية، التقى الدكتور أحمد السبكي باللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بالمحافظة، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنظومة، من أبرزها الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى التأهيل، والاستعداد للتشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في تنفيذ مشروعات مستقبلية مشتركة بين الهيئة والمحافظة.

قياس معدلات الرضا ورصد أي شكاوى لتحسين خدمات المنظومة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد السبكي الحرص على التواصل المستمر مع المحافظين لقياس معدلات الرضا ورصد أي شكاوى لتحسين خدمات المنظومة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات في النظام الصحي لتحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد اللواء أكرم جلال بالمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي وحرصه على إجراء الزيارات الميدانية لمستشفيات المحافظة، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية المركزة والحضانات بمستشفى القصاصين التخصصي لتقليل العبء على المجمع الطبي بالإسماعيلية.

كما أعرب المحافظ عن فخره بكون محافظة الإسماعيلية من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كأولوية استراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة وتقديره للدور المحوري الذي تؤديه في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية ومدير الإدارة الطبية للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، وعبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي، والدكتورة شيرين سعد، المشرف على تطوير الخدمات التمريضية بالهيئة.

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