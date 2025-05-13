السبكي: 4 مليارات جنيه تكلفة تشغيل التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن دخول مستشفى "دهب الجديدة" ومستشفى "نويبع التخصصي" بمحافظة جنوب سيناء الخدمة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية بهما، تمهيدًا لانضمامهما إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لإنشائهما تتخطى مليار و300 مليون جنيه.

إجراءات نقل العاملين بالمستشفيات الحالية إلى منظومة هيئة الرعاية الصحية

وأضاف السبكي، أن الهيئة ستبدأ بالتوازي مع التشغيل إجراءات نقل العاملين بالمستشفيات الحالية إلى منظومة هيئة الرعاية الصحية، مع بداية العام المالي القادم، بالتكامل مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مكثفة، تضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات تقديم الخدمة الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظة جنوب سيناء تضم حاليًا خمس مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية وتعمل ضمن المنظومة، وهي: "شرم الشيخ الدولي"، "رأس سدر المركزي"، "طابا"، "مجمع الفيروز الطبي"، و"سانت كاترين"، لافتًا إلى أنه بانضمام مستشفيي "دهب الجديدة" و"نويبع المركزي"، سيصل إجمالي عدد المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة إلى سبع مستشفيات، تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العلاجية العالمية.

وأوضح أن مستشفى "نويبع المركزي" مقامة على مساحة 5000 متر مربع، ومزودة بـ 42 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب مختلف الأقسام الطبية اللازمة لتقديم رعاية صحية شاملة، تشمل: الإقامة، العناية المركزة، الطوارئ، العلاج الطبيعي، الحضّانات، جناح العمليات، الأشعة، المناظير، المعامل، بنك الدم، بالإضافة إلى 10 عيادات خارجية، وبتكلفة إنشائية تتجاوز 600 مليون جنيه.

أما مستشفى "دهب الجديدة"، فأشار السبكي إلى أنها تضم 58 سريرًا، و6 معامل، وقسمًا متكاملًا للمناظير، وجناحًا لرعاية الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ، العمليات، غسيل الكلى، الأشعة، بنك الدم، و6 عيادات خارجية، بإجمالي تكلفة إنشائية وتجهيزية بلغت 728 مليون جنيه.

وأكد أن المستشفيات الخمس التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء قدمت منذ انطلاق المنظومة ما يزيد على 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، منها أكثر من 13 ألف عملية جراحية دقيقة، بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، وهو ما يعكس تطور الخدمة الصحية بالمحافظة.

واختتم السبكي بالإشارة إلى أن إجمالي تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء تجاوزت 4 مليارات جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

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