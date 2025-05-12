وكيل صحة الإسماعيلية تكرِّم مديرا وأعضاء التمريض احتفالا بيومهم العالمي (صور)

كرمت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، فوزية عبد الله مدير إدارة التمريض، وأعضاء هيئة تمريض الإسماعيلية بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية ومدارس التمريض تقديرًا لجهودهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

أبرز الحضور خلال الاحتفالية والتكريم

وشهدت احتفالية اليوم العالمي للتمريض كل من هيام النسر نقيب التمريض في محافظة الإسماعيلية، وعدد من رؤساء واطقم التمريض بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على دور التمريض المؤثر فى الإرتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين بجميع المنشآت الصحية في محافظة الإسماعيلية.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

تقدير جهود اطقم التمريض

وثمنت جهد كل أعضاء هيئة التمريض في مديرية الصحة بالإسماعيلية وتفانيهم في خدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

ومن جانبهم أعرب أعضاء هيئة التمريض عن سعادتهم بالتكريم والذى له أطيب الأثر فى دعمهم لمواصلة جهودهم فى تحسين أداء الخدمة الصحية.

وكانت قد نظّمت نقابة التمريض احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، بمشاركة عدد كبير من رموز المنظومة الصحية وقيادات العمل الصحي، على رأسهم السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمى والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من رموز القطاع الصحى وقيادات التمريض.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الاحتفالية، إن هذا اليوم يمثل تحية تقدير وشكر لكل ممرضة وممرض في مصر، مؤكدة أن التمريض هو العمود الفقري للمنظومة الصحية، قائلة: "دايمًا بنقول إحنا القلب النابض، العمود الفقري، لأننا في قلب الخدمة الطبية، لا نغيب عن المريض في أي لحظة من لحظات علاجه".

دور التمريض الحقيقى يبدأ عندما يغادر الطبيب غرفة العمليات

وأضافت نقيب التمريض أن 60% من المنظومة الصحية في مصر قائمة على جهود التمريض، موضحة أن دور التمريض الحقيقى يبدأ عندما يغادر الطبيب غرفة العمليات، ويستمر مع المريض حتى التعافي التام، مشيرة إلى أن التمريض هو من يتحمّل العبء الأكبر في تقديم الرعاية والدعم الإنساني للمريض على مدار الساعة.

وأكدت أن شعار احتفال هذا العام هو: "التمريض.. أسود المنظومة الصحية"، موجهة رسالة لأبناء المهنة قائلة: "دمتم ذخرًا لمصر وللمواطن المصري المريض اللي محتاج لنا، رفعتوا راسنا ودايمًا بترفعوا راسنا، وأقل حاجة نقدمها ليكم النهاردة إننا نقول لكم: شكرًا جزيلًا".

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