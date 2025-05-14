عودة الاشتباكات في طرابلس وتحذيرات باندلاع حرب شوارع

عادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية من المدينة.

وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف في أحياء عين زارة وصلاح الدين، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.



ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية أو العسكرية بشأن أسباب تجدد الاشتباكات، في حين تتزايد المخاوف من تصعيد أوسع قد يهدد الاستقرار الهش في طرابلس.

‼️🚨قوات كبيرة تدخل العاصمة الليبية طرابلس pic.twitter.com/fZBlL4gqyd — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 13, 2025

و ذكر مصادر أن رقعة الاشتباكات في العاصمة طرابلس اتسعت لتشمل أحياء مأهولة بالسكان، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شوارع وارتفاع وتيرة التوتر الأمني.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح. وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم بسقوط ستة قتلى جراء الاشتباكات.

وأكدت مصادر مسؤولة بمطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية من وإلى المطار جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية. كما تم تحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.