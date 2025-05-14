سقوط صاروخ مجهول المصدر في معان الأردنية، والجيش الأردني يكشف التفاصيل

أعلن الجيش الأردني سقوط "صاروخ مجهول المصدر" في محافظة معان جنوب البلاد، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن "صاروخًا مجهول المصدر سقط، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة معان جنوب المملكة، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية".



وبين المصدر أنه "لم يتم تحديد مصدر الصاروخ الذي سقط في منطقة صحراوية، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المكان، وتم إرسال فريق من سلاح الهندسة الملكي للتعامل مع مخلفات الصاروخ حفاظًا على سلامة المواطنين".

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