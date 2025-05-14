الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

قائد القيادة الشمالية الأمريكية: احتمال مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا قائم

جريجوري جيلوت، فيتو
جريجوري جيلوت، فيتو

أكد قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية (نورثكوم) جريجوري جيلوت بأن احتمال المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب النزاع في أوكرانيا لا يزال قائما.

وقال الجنرال خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، إنه "لا تزال هناك عدة طرق لتحول النزاع (في أوكرانيا) إلى نزاع عسكري مباشر مع الولايات المتحدة".

واعتبر أن روسيا وإيران والصين تسعى لتجنب نزاع مسلح مباشر مع الولايات المتحدة، لكن رؤيتها بشأن "تدهور الغرب" قد تساهم في "استعدادها المتنامي لتحدي الولايات المتحدة في الساحة العالمية".

وأضاف أن ذلك "يزيد من مخاطر الخطأ في حال تأزم الوضع".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت في وقت سابق وجود أي خطط لديها لشن أي هجوم على دول الناتو، لكنها أكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان مصالحها.

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