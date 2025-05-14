قائد القيادة الشمالية الأمريكية: احتمال مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا قائم

أكد قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية (نورثكوم) جريجوري جيلوت بأن احتمال المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب النزاع في أوكرانيا لا يزال قائما.

وقال الجنرال خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، إنه "لا تزال هناك عدة طرق لتحول النزاع (في أوكرانيا) إلى نزاع عسكري مباشر مع الولايات المتحدة".

واعتبر أن روسيا وإيران والصين تسعى لتجنب نزاع مسلح مباشر مع الولايات المتحدة، لكن رؤيتها بشأن "تدهور الغرب" قد تساهم في "استعدادها المتنامي لتحدي الولايات المتحدة في الساحة العالمية".

وأضاف أن ذلك "يزيد من مخاطر الخطأ في حال تأزم الوضع".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت في وقت سابق وجود أي خطط لديها لشن أي هجوم على دول الناتو، لكنها أكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان مصالحها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.