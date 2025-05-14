أم ياسين.. الدرع الواقى فى محنة الحياة.. ساندت ابنها ولم تخش شيئَا وترافعت أمام المحكمة وصمدت حتى النهاية

كان يا ما كان، فى سالف العصر والأوان، كانت هناك أم شابة رزقها الله بطفل جميل أسمته ياسين، منحته كل حبها وحنانها، وكان هو نبض قلبها وكل حياتها. كانت الأم ترى فى ابتسامته الصافية البريئة حياة مليئة بالأمل، وحلمت له بمستقبل عنوانه السعادة والنجاح.

كبر ياسين أمام عينيها عامًا بعد عام، وتحول من رضيع لا يعرف سوى البكاء إلى طفل يملأ البيت سعادة ويُبهج القلب بابتسامته وكلماته الأولى، وكانت كل خطوة يخطوها فى حياته تضفى السعادة على قلبها.

حين آن الوقت ليدخل ياسين مرحلة جديدة من حياته، وهى مرحلة الدراسة، بدأت الأم تبحث بعناية عن أفضل مدرسة يمكن أن تضمن لابنها تعليمًا متميزًا وبيئة آمنة، فقد أرادت له أن يكون بين أقران يشبهونه، وفى أيدٍ أمينة تحفظه، وتكون له سندًا فى غيابها.

ومن بين كل المدارس الموجودة فى المنطقة التى تعيش فيها، وقع اختيارها على مدرسة شهيرة، رأت فيها المكان المناسب لتحقيق كل أحلامها لابنها الصغير، ولم يكن قرارًا عشوائيًا، بل نابعًا من قلب أم لا تتمنى سوى الأمان والنجاح لصغيرها.

عاشت الأم لحظات من الفرح الخالص حين رأت ياسين للمرة الأولى مرتديًا زيه المدرسي، يحمل حقيبته الصغيرة ويمضى بخطوات مترددة نحو المستقبل، كانت تكتب اسمه على كتبه بحب، وتُعد له الطعام كل صباح وكأنها تُرسل معه جزءًا من قلبها، وكانت تطير به فرحا حينما يتعلم شيئا جديدا، كان ياسين كالزهرة فى فصل الربيع، نضرًا، زاهيا، يُنير حياتها بوجوده.

مع مرور الوقت، بدأت الأم تلاحظ أن وردة عمرها تذبل وتبهت ألوانها يوما بعد الآخر، وترى ما لا يمكن لأى قلب أم أن يتجاهله، فقد كان هناك شيء ما يتغير فى عينى فلذة كبدها، فى نبرة صوته، فى طريقة حديثه وسكونه. لم يعد ذاك الطفل الذى اعتادت رؤيته ينبض بالحياة، بل صار صامتًا أكثر، خافتًا أكثر، كأن شيئًا ثقيلًا يسكن قلبه الصغير، كما أن هناك إشارات صحية تؤكد أن الصغير يعاني. لم تتجاهل الأم تلك الإشارات، بحثت، وسألت، وقاومت الخوف حتى وصلت إلى الحقيقة. جاءت الحقيقة كالصاعقة، ومع ذلك لم تصرخ، لم تنهَر، بل تحولت فى لحظة إلى درع، إلى جبل، إلى امرأة وُلدت من جديد على أعتاب تلك المحنة.

اختارت الأم أن تُحارب من أجل ابنها، أن تواجه مجتمعًا قد يلوم الضحية، ومؤسسات قد تتهرب من المسئولية، وظروفًا كانت كفيلة بإسكات أى صوت، لكنها لم تسكت، بل احتوت الصغير وبثت فى نفسه الطمأنينة، وقتلت بداخله شبح الخوف، وجندت كل ما لديها من حب وإصرار لتحارب من أجل الحق، وأخذت على عاتقها معركة قانونية لم تكن سهلة على الإطلاق.

سارت “أم ياسين” طريقًا طويلًا من الألم والصبر لأكثر من عام، ساندها فيه زوجها، وكان الاثنان معًا كجدار فولاذى لا يُهدم، يحيط بابنهما ويحميه من كل ما يمكن أن يُشعره بالخوف أو العار ويساعده لكى يأخذ حقه بالقانون رغم صعوبة أجواء التحقيقات والعرض على الطب الشرعي.

ورغم أن الطريق كان ملغما بالعقبات، ظلت الأم تؤمن أن الله لا يضيع حقًا، وأن النور يأتى دومًا بعد الظلام، وازداد الأمل فى قلبها حينما حولت قوة «السوشيال ميديا» قضية طفلها قبل أيام من أولى جلسات محاكمة الجانى إلى قضية رأى عام، ويشاء القدر أن تستشعر سيدات مصر أن ياسين هو ابن لكل واحدة منهن، وأصبح الصغير “تريند”، وصدق الجميع روايته، وتبنى الكل قضيته وأصبح هو الاهتمام الأول لمصر والمصريين.

وبالرغم من أن هذا الاهتمام الكبير قد يكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن مستقبل الابن وسمعته قد يكونان على المحك، إلا أن الأم استجمعت كل قوتها وشجاعتها واستكملت الطريق الملغم دون أن تستسلم، وقررت أن تحمى ابنها حتى اللحظة الأخيرة. وفى خضم الزخم الإعلامى والضغوط النفسية، فكرت فى وسيلة تحافظ بها على هويته وفى الوقت نفسه تمنحه شعورًا بالقوة والثقة، عندها خطرت لها فكرة ذكية، أن يظهر ياسين فى جلسات المحكمة مرتديًا زى بطل خارق، يشبه الشخصيات التى يحبها ويتابعها بشغف، هكذا يخفى هويته أمام الجميع، ويستمد من زيه الخيالى طاقة داخلية تجعله يشعر بأنه أقوى من ماضيه، وأقدر على مواجهة حاضره، وأقرب إلى انتصاره على من أذاه.

يذهب الصغير يوم المحكمة، مدعومًا بقوة أمه الملهمة إلى المحكمة فى هيئة “سبايدر مان”، ويواجه ببسالة مخاوفه، وتترابفع الأم أمام المحكمة، وفى الأخير ينتصر الصغير، وتنتصر معه تلك الأم التى صمدت لشهور طويلة تتحمل الألم والعذاب وتحولهما إلى طاقة ومثابرة، لتستحق عن جدارة لقب “البطلة”، فهى لم تكن مجرد أم، بل كانت درعًا واقيًا، وصوتًا للحق.. قدمت درسًا إنسانيًا نادرًا فى الصبر والإصرار، وتحولت معاناتها إلى رسالة عميقة عن قوة الأم وحبها غير المشروط الذى يصنع المعجزات.

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