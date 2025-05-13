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فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير". 

فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير"

 

وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وأ.د. أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  ضياء خليل أستاذ بكلية الهندسة والباحث الرئيسي لمشروع ISI4Egypt.

تأتي هذه المسابقة في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم سياسات الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. ويسعى قطاع الدراسات العليا والبحوث إلى تمكين الباحثين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول عملية ذات أثر مجتمعي واقتصادي واضح، بما يعزز من مكانة الجامعة كمنصة رائدة للتميز الأكاديمي والبحثي وريادة الأعمال.

ومسابقة خطة الأعمال “Innovate for Impact”ضمن مشروع Innovation Solutions for Industry 4.0 in Egypt (ISI4E) لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الشباب تحت 35 سنة.

وفيما يلى  توضيح  شروط الجوائز ومزايها
- مقعد ممول بالكامل لحضور فعاليات المدرسة الصيفية في برلين.

- شهادة تقدير للمشاركين الفائزين.

- فرصة لعرض فكرة المشروع أمام نخبة من شركاء الصناعة الدوليين في العاصمة الألمانية.


معايير التقييم: سيتم تقييم الملصقات العلمية وخطط الأعمال المقدمة بناءً على:

- الأصالة ومدى ارتباط الفكرة بمجالات الصناعة (4.0) والاستدامة.

- وضوح الحل المقترح وقابليته للتنفيذ والتوسع.

- توافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

- الابتكار في المنهج العلمي والتجاري.

- الإمكانات التأثيرية على المستوى الاقتصادي أو البيئي محليًا أو إقليميًا.

تشرف على عملية التقييم لجنة تحكيم متعددة التخصصات تضم ممثلين عن جامعة TU Berlin، وجامعة عين شمس، وعدد من شركاء القطاع الصناعي.

 

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