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رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الثامنة لمجلس شئون التعليم والطلاب

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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ترأس  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الثامنة لمجلس شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الثامنة لمجلس شؤون التعليم والطلاب

واستهل  المجلس بتهنئة  الدكتور ممدوح الدماطي - وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار السابق - لصدور قرار توليه مشرفًا على متحف قصر الزعفران. كما قام بتهنئة  الدكتور فريد محرم - لصدور قرار توليه منصب عميد كلية التجارة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، منها التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٢ من أبريل الماضي، وكذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٦ مايو ٢٠٢٥، وما جاء في أهم توصياتها.

كما استعرض المجلس مقترحات اللجان الفرعية بالكليات بشأن تطوير اللوائح الداخلية، بما يتماشى مع التطورات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. وشملت هذه المقترحات تعديلات على نظام الإنذار الأكاديمي، وقواعد التسجيل، وشروط القبول، وآليات احتساب المعدل التراكمي GPA.

وناقش المجلس آليات التعامل مع الحالات الطلابية التي تتأثر بظروف استثنائية، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن مصلحة الطالب ويحافظ على سير العملية التعليمية.

وأكد المجلس على أهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز التواصل بينهم.

هذا وكلف رئيس جامعة عين شمس  إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد، بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الطلابية في جامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس الزعفران الدكتور ممدوح الدماطي رئيس جامعة عين شمس متحف قصر الزعفران وزير الأثار الأسبق وزير الآثار متطلبات سوق العمل كلية التجارة قصر الزعفران

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