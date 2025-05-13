كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي وهو يقوم بحركات استعراضية خطرة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث سمح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة خلال قيادته لها، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية خطرة بالزقازيق

وعقب الفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز الشرطة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة أثناء سيره ضمن موكب زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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