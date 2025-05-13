كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر تعدي شخصين على سيدة بالضرب باستخدام عصا خشبية بمحافظة الدقهلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية.. وضبط المتهمين، فيتو

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية من سيدة – وهي ذاتها الظاهرة في مقطع الفيديو – أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قِبل شقيقين (أحدهما الظاهر في المقطع)، باستخدام عصا خشبية، مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم. وقد أوضحت أن الاعتداء وقع على خلفية نزاع قائم بينهما وبين زوجها بشأن الحد الفاصل بين أرضين زراعيتين.

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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