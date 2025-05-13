الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية، وضبط المتهمين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر تعدي شخصين على سيدة بالضرب باستخدام عصا خشبية بمحافظة الدقهلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

<strong> الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية.. وضبط المتهمين</strong>
 الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية.. وضبط المتهمين، فيتو

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية من سيدة – وهي ذاتها الظاهرة في مقطع الفيديو – أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قِبل شقيقين (أحدهما الظاهر في المقطع)، باستخدام عصا خشبية، مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم. وقد أوضحت أن الاعتداء وقع على خلفية نزاع قائم بينهما وبين زوجها بشأن الحد الفاصل بين أرضين زراعيتين.

 

 

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على سيدة بالدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة سيدة بالدقهلية مركز شرطة الجمالية محافظة الدقهلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية خطرة بالزقازيق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "السير عكس الاتجاه" بالشيخ زايد وضبط قائد السيارة

تعاملات بقيمة 6 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بـ 22 مليون جنيه بالمحافظات

ضبط 7 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط مكتب سياحي وهمي يروج لرحلات "حج وعمرة" بدون ترخيص ويستولى على أموال المواطنين

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الاستعراض الخطير" بالشرقية، وضبط قائد السيارة

تحرير 1035 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

سبب مغادرة حسام عبد المجيد معسكر الزمالك وموقفه من مباراة بيراميدز

بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية