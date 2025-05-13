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خارج الحدود

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بهدوء حذر يعم ليبيا، وبالأخص العاصمة طرابلس بعد سماع أصوات إطلاق النار بشكل متقطع من حين إلى آخر.

عدد ضحايا الاشتباكات في ليبيا

ووفق التقارير الأولية، أُصيب 6 أشخاص على الأقل في الاشتباكات التي أثارت حالة من القلق الأمني في أحياء وسط طرابلس.

 

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية  الليبية، ومقرها طرابلس، انتهاء العملية العسكرية في العاصمة، عقب الاشتباكات التي اندلعت أمس الإثنين.

انتهاء العملية العسكرية في العاصمة الليبية

وقالت الوزارة في بيان لها إنها أعطت تعليماتها بإكمال خطتها في المنطقة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، مؤكدة سيطرتها على كامل مقرات جهاز الدعم والاستقرار.

مقتل عبد الغني الككلي

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت  مساء أمس الاثنين اشتباكات وإطلاق نار بعد مقتل "رئيس جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي المعروف بـغنيوة.

وجاء في بيان الوزارة، بحسب ما نقلته "قناة الوسط" الليبية، أنها وجهت القوات "باستكمال تنفيذ خطتها في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار المستدامين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نتائجها المباشرة.

عدد ضحايا الاشتباكات في ليبيا

ووفق التقارير الأولية، أُصيب 6 أشخاص على الأقل في الاشتباكات التي أثارت حالة من القلق الأمني في أحياء وسط طرابلس.

 

ودعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية "جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم"، فيما أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة والاِمتحانات اليوم الثلاثاء

 

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