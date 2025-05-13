لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

استقبال ترامب في السعودية، أثار ظهور السجادة البنفسجية في استقبال المملكة العربية السعودية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن المملكة استقبلت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على السجادة الحمراء، رمز الحفاوة في الاستقبال.

سر السجادة البنفسجية في استقبال ترامب تثير الجدل

برغم الجدل الواسع الذي أثارته السجادة البنفسجية، لكن ظهور السجادة بنفسجية اللون في استقبال الرؤساء وكبار الزوار للمملكة لم يكن وليد اللحظة، فقد قامت السعودية بتغيير لون سجادة الاستقبالات الرسمية من الأحمر إلى البنفسجي في عام 2021.

السعودية تستقبل ترامب بالسجادة البنفسجية، فيتو

وكان اختيار المملكة العربية السعودية للون البنفسجي بدلًا من الأحمر في سجادة الاستقبال، متماشيًا مع لون الصحراء والهضاب في المملكة العربية السعودية، عندما تتزين بلون زهرة "اللافندر"، والتي تُعرف بزهرة الخزامي، ونباتات أخرى مثل الريحان، والتي تظهر في فصل الربيع في المملكة السعودية كغطاء طبيعي باللون البنفسجي في المملكة، الأمر الذي يعكس ترحيب المملكة السعودية بضيوفها، من خلال ظهور السجادة بلون الطبيعة أثناء فترة الازدهار في فصل الربيع.

السعودية تربط لون السجادة برؤية 2030

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أف ب"، فقد ربطت المملكة السعودية تغيير لون سجاد بـ رؤية المملكة لعام 2030، "من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة، والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن".

استقبال بايدن على السجادة الحمراء في السعودية، فيتو

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السعودية اعتمدت اللون البنفسجي لسجاد مراسم استقبال الضيوف الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء ومُمثلي الدول، بديلًا عن السجادة الحمراء، بالإضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

جاءت مبادرة تغيير"سجاد مراسم الاستقبال" بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة، والمراسم الملكية، وتعد المبادرة امتدادًا لمبادرات وطنية سعودية عديدة للاحتفاء بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة، ولإبراز هوية المملكة، مثل التوجيه الصادر للجهات الحكومية "باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحِرفية السعودية في مقراتها"، بالإضافة لمشروع "ترميم وتأهيل المساجد التاريخية" في السعودية.

البنفسجي يعكس ترحيب المملكة بالزائرين

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن "المملكة السعودية ترى أن اللون يعكس ترحيبَ أرضها بالعابرين إليها، ويمثل كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة وهي تعيش في أزهى حالاتها، كما يتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورًا بارزًا لعنصر ثقافي سعودي آخر، يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزين أطراف السجاد الجديد".

سر السجادة البنفسجية في استقبال ترامب، فيتو



وأكد الخبراء أن استخدام المملكة العربية السعودية للون البنفسجي في سجادة استقبال الرؤساء وكبار زوار المملكة، يقدم رسالة مفادها أن هناك حالةَ تجدد ونمو ونهضة تعيشها السعودية، من خلال رؤية 2030، وطال هذا التغيير والتجدد كل نواحي الحياة في المملكة، كما أنه يحتفي بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن، ويحضر فيها اللون البنفسجي بوصفه جزءًا مهمًا ينعكس بوضوح في الامتداد الطبيعي لأرض المملكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.