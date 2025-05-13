شاهد، مقاتلة عسكرية سعودية ترافق طائرة ترامب قبل وصولها الرياض

حرص نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، على نشر مقطع فيديو يظهر مرافقة مقاتلة عسكرية سعودية لطائرة الرئاسة الأمريكية التي تقل ترامب قبيل وصولها إلى الرياض.

وكتب سكافينو عبر حسابه على منصة "إكس": “صباح الخير من طائرة الرئاسة، السعودية شكرا على المرافقة، ودعم الرئيس ترامب، نقدر ذلك جميعا. نراكم قريبا على أرض المطار، شكرا لكم”.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt — Dan Scavino (@Scavino47) May 13, 2025

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت فرانس برس.

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارته للسعودية ضمن جولة إقليمية.

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة وصفها بالتاريخية بحسب وسائل إعلام سعودية.

استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته جعل السعودية المحطة الأولى لزيارته الخارجية بعد توليه الرئاسة، لكن ظروفا طارئة أجبرته على تعديل خططه.

ومن المقرر أن يناقش ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عدة قضايا حيث تعهدت اللقاءات تعهدا سعوديا سابقا باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقد عبر ترامب عن أمله في رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار، رغم تشكيك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية.

وتسعى السعودية من جهتها إلى جذب استثمارات أمريكية ضخمة لبرنامج "رؤية 2030" الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وتهدف المملكة إلى استقطاب أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، مع التركيز على قطاعات التعدين والسياحة والترفيه والتكنولوجيا المتقدمة.

استيراد المعدات العسكرية الأمريكية

وفي خطوة تسبق الزيارة، ألغت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي قيودا على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى السعودية، وهي القيود التي كان قد فرضها الرئيس السابق جو بايدن لأسباب أمنية. كما تتطلع الرياض إلى تسهيلات أكبر في مجال استيراد المعدات العسكرية الأمريكية، وهو ما يبدو أن ترامب مستعد لتلبية جزء منه على الأقل.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألفي شخصية من كبار المسؤولين والتنفيذيين، بينهم وزراء سعوديون بارزون ورؤساء شركات أمريكية عملاقة مثل "بلاكستون" و"بلاك روك" و"سيتي بنك" و"آي بي إم"، بالإضافة إلى ممثلي شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل".

وبعد انتهاء فعاليات المنتدى، سيبقى ترامب في الرياض لحضور قمة خليجية يوم غد الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى الدوحة ثم أبوظبي حيث من المتوقع أن تعلن قطر والإمارات عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

منح ترامب طائرة رئاسية جديدة بقيمة 400 مليون دولار

يذكر أن قطر قدمت عرضا مثيرا للجدل بمنح ترامب طائرة رئاسية جديدة بقيمة 400 مليون دولار كبديل مؤقت للطائرة الرئاسية الأمريكية، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة الديمقراطية التي اعتبرته هدية غير قانونية.

وتأتي هذه الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي في إطار مساعي دول المنطقة لتعزيز علاقاتها مع واشنطن بعد سنوات من التوتر النسبي خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، حيث تطمح هذه الدول إلى ضمان دعم أمريكي أقوى لمصالحها الإقليمية.

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