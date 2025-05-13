بالقهوة السعودي، بن سلمان يصطحب ترامب إلى استراحة قصيرة بصالة التشريفات (فيديو)

اصطحب الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى استراحة قصيرة بصالة التشريفات فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

أول جولة خارجية له منذ بداية ولايته الثانية

يأتى ذلك في أول جولة خارجية للرئيس الأمريكى منذ بداية ولايته الثانية، والتي ستشمل قطر والإمارات العربية المتحدة أيضا.

سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وتبادل ولى العهد السعودى والرئيس الأمريكى الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى الرياض وكان فى انتظاره ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض وقدم التحية لولى العهد فور خروجه من باب الطائرة ومشاهدته الأمير محمد بن سلمان أمام سلم الطائرة.

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