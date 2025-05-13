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خارج الحدود

بسجادة إرجوانية وانتظاره على سلم الطائرة، كيف استقبل ولي العهد السعودي ترامب؟ (فيديو)

لحظة إستقبال بن سلمان
لحظة إستقبال بن سلمان لترامب، فيتو

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نزوله من الطائرة الرئاسية.

 جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى الرياض في جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر.

وهذه أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية له في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض وقدم التحية لولي العهد فور خروجه من باب الطائرة ومشاهدته الأمير محمد بن سلمان أمام سلم الطائرة.

https://www.youtube.com/watch?v=hHl62nc26Yc

المحطة الأولى لزيارة ترامب الخارجية بعد توليه الرئاسة

وكان ترامب أعلن سابقا عن نيته جعل السعودية المحطة الأولى لزيارته الخارجية بعد توليه الرئاسة، لكن ظروفا طارئة أجبرته على تعديل خططه.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ستناقش اللقاءات تعهدا سعوديا سابقا باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

 انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية

وقد عبر ترامب عن أمله في رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار، رغم تشكيك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية.

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