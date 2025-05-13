السعودية تتطلع لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن السعودية تعمل على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار.

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة والخليج.

وجاء تصريح الفالح خلال افتتاحه منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في الرياض، المنعقد على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة والخليج.

وقال الوزير السعودي: "المملكة تتطلع إلى زيادة استثماراتها مع الولايات المتحدة في مجالات عدة.. وتعمل على تعميق استثماراتها في أمريكا إلى 600 مليار دولار، ومنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي يهدف إلى تعزيز شراكة البلدين".

منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

آفاقا جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، من خلال جمع كبار القادة وصناع القرار والمستثمرين، كما يشهد مشاركة أكثر من 125 متحدثا من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين من كلا البلدين.

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