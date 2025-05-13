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خارج الحدود

ماذا تعني مرافقة الخيول العربية موكب ترامب في قصر اليمامة؟ (فيديو)

موكب ترامب إلى قصر
موكب ترامب إلى قصر اليمامة، فيتو

رافقت الخيول العربية الأصيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موكب مهيب حتى بوابة قصر اليمامة، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بانتظاره في استقبال رسمي.

الخيول رمزا للكرم والضيافة

وتُعد الخيول رمزا للكرم والضيافة في الثقافة السعودية، وتستخدم عند استقبال الضيوف الكبار.

 ويظهر هذا الاستقبال الحافل التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على تراثها الثقافي، وكوسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاحتفاء بالضيوف الرسميين.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية في قصر اليمامة، حيث عُزف النشيدان الوطنيان السعودي والأمريكي.

 

زيارة تاريخية

ووصل ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

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ترامب محمد بن سلمان قصر اليمامة

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