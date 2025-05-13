ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

استقبال ترامب بالقهوة العربي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال الرئيس الأمريكي بالقهوة السعودية التقليدية، علامة البدء الرسمي لمراسم الترحيب بترامب في المملكة السعودية.

تصرف غريب للرئيس الأمريكي في السعودية

كما يظهر المقطع تصرف غريب قام به الرئيس الأمريكي ترامب بشأن عدم احتساء القهوة العربي المقدمة له، فور تقديم الضيافة العربية أثناء استقباله، حيث أظهر الفيديو قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقديم القهوة العربي، حيث قام دي جيه فانس، نائب ترامب، باحتساء القهوة العربي فور تقديمها لهم، كواجب معم للضيافة في الاستقبال، بينما أمسك الرئيس ترامب فنجان القهوة العربي في يده دون أن يحتسيها.

ترامب لم يشرب القهوة العربية، فيتو



عدم احتساء الرئيس الأمريكي للقهوة العربي فور تقديمها له آثار الجدل، حيث تعد القهوة العربي من أساسيات الضيافة في المملكة العربية السعودية، وفتح هذا التصرف باب التساؤل عن السبب الذي دفع ترامب لهذا الأمر، المخالف للبروتوكول والتقاليد العربية العريقة في المملكة.

القهوة العربي من العادات العربية الأصيلة



يذكر أن تقديم القهوة العربي تُعد من العادات العربية الأصيلة، وهي أحد العناصر المهمة والأساسية سواء في المناسبات الاجتماعية أو الرسمية، حيث يتم تناول القهوة في طقوس معينة تشكل كل حركة فيها رمزًا له معنى، وقد تحولت طريقة صب القهوة العربية وطقوسها إلى عادات شكلت تراثًا يمثل ثقافة عربية أصيلة لدي العرب وخاصة السعوديين.

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🔴 لحظة تاريخية في الرياض:



الرئيس الأمريكي يُستقبل بالقهوة السعودية التقليدية — علامة البدء الرسمي لمراسم الترحيب الرئاسي.



لكن يبدو أن ترامب لم يشربها؟! pic.twitter.com/1qFp0Jd64o — الصين بالعربية (@mog_china) May 13, 2025



وهناك أسرار تمثل طقوسًا في قواعد تقديم القهوة العربية، والتي تعد من الأمور الحساسة بالنسبة للضيوف، الذين قد يغادرون المجلس سريعًا في حال عدم التزام المضيف بها.

ومن عادات تقديم القهوة العربية في المناسبات والطقوس فإنها تقدم أولًا للأكبر سنًا، حيث يخصه المضيف بأول فنجان قهوة في الجلسات العادية، أما في الجلسات الخاصة فيقدم أول فنجان قهوة لكبير القبيلة أو الأكبر وجاهة، بينما يتم صب الشاي للضيوف من اليمين إلى اليسار.

عادات تقديم واحتساء القهوة العربية

وفي حال كان جميع الحضور من الوجهاء فهناك خياران، الأول بأن يتم البدء في الصب من اليمين إلى اليسار، والثاني بأن يتم وضع أول فنجان بينهم وقول "حشمتكم بينكم" حتى يتنازل أحد الحضور للآخر.

القهوة العربية في يد ترامب ولم يشربها، فيتو

وعندما يكتفي الضيف ولا يريد شرب المزيد من القهوة فإن القواعد تتطلب أن يقوم الضيف بأن يقول "كفى" أو يهز الفنجان، وهي الطريقة يجب أن يعبر بها الضيف عن عدم رغبته في أن يتم الصب له مرة أخرى، وإلا فلا يجلس القائم على الضيافة حتى ينتهي من احتساء قهوته.

ومن عادات تقديم القهوة العربية أيضًا، يجب ألا تزيد كمية القهوة المصبوبة في الفنجان عن ثلثه، وهو ما يعرف بـ "صب الحشمة"، كما يجب عدم ملء أكثر من نصف الفنجان، لأنه في حال زادت الكمية عن ذلك، يفهم الضيف أنه غير مُرحب به وعليه أن يشرب قهوته ويرحل.

ماذا يعني عدم احتساء القهوة العربية؟

ومن أصول تقديم وشرب القهوة العربي استلام الضيف لفنجان القهوة العربية باليد اليمنى، وإعادة فنجان القهوة للمضيف في حال رغبة الضيف بفنجان آخر، أما هزه أو تحريك الفنجان يكون عند الاكتفاء من الشرب.

شرب القهوة العربي في المراسم الرسمية، فيتو



وتُعد القهوة السعودية من العادات المتأصلة في تقاليد المملكة، ولها حضور قوي أثناء زيارات رؤساء وقادة الدول للمملكة، ودائمًا ما تقدم في المناسبات المختلفة والجلسات والأعياد، وتُعد، بجانب التمر، من الأمور الأساسية لواجب الضيافة والكرم الذي يشتهر به السعوديون منذ القدم.

وتعتبر القهوة العربية رمز لكرم الضيافة وواجب أساسى من واجباتها، وإذا لم يتناولها الضيف القهوة فهذا يعد انتقاصًا من قدر المضيف، وتناولها يمثل تقديرًا واحترامًا من الضيف للمضيف ويدلل على سمو خلقه.

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