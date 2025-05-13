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خارج الحدود

ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر اليمامة بالرياض

ترامب وبن سلمان،فيتو
ترامب وبن سلمان،فيتو

 استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالرياض.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قصر اليمامة، حيث شهدت عزف النشيد الوطني الملكي السعودي، والنشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي وصل صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية رسمية له بالشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

 

ترامب يصف زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية

 وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

تعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط

وقال البيت الأبيض: إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط".

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

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