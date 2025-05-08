تحرير 496 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى ومدن الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير 496 مخالفة تموينية مختلفة، منها 170 مخالفة للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين، 326 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، “الحملة تمكنت من ضبط 3 تجار تموين يضربون السلع وهمى بدون صرف حقيقي، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره 9683 جنيها، كما تم ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي من المخصص للمخابز زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 1150 كيلوجرام قبل بيعهم في السوق السوداء، وتم ضبط منفذ من منافذ جمعيتي لسلع تموينية جمع سلع مدعمة عبارة عن (120 زجاجة زيت تمويني - 100 كجم دقيق) ونفذ آخر تصرف من منافذ جمعيتي تصرف في (120 زجاجة زيت تمويني - 50 كجم سكر تمويني)، كما تم التحفظ على كمية من الجبن المثلثات منتهية الصلاحية، و400 كيس مكرونة لدي تاجر تمويني قبل بيعهم في السوق السوداء، و 750 عبوة متنوعة ( سناكس، شيبسي، مشروبات غازية) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي”.

متابعة أنشطة تموينية مختلفة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، أنه تم متابعة المخابز السياحية للتأكد من الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

كما تم جرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وتم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة.

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