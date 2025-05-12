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خارج الحدود

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

طرابلس، فيتو
طرابلس، فيتو

طرابلس، أصدرت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته والتى يقودها عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، تحذيرا للمواطنين فى العاصمة طرابلس بعدم مغادرة المنازل.

الداخلية الليبية تطالب سكان طرابلس بعدم الخروح من المنازل

وأهابت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الدبيية، بجميع المواطنين في مناطق  العاصمة "طرابلس" ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وجاء التنبيه على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في طرابلس، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق تحذيرات، مطالبة قادة الميليشيات المسلحة التي تفرض حصارًا على المدينة بالتهدئة العاجلة، وتفادي أي أعمال قد تجر البلاد إلى أتون الحرب.

 

وتشهد العاصمة الليبية "طرابلس" أجواء مشحونة، على خلفية تحركات عسكرية تشهدها منذ أيام، بعدما انتشرت المليشيات المسلحة بكثافة في الشوارع، وسط أنباء عن خلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التى يقودها الدبيبة.

ميلشيات تحاصر العاصمة الليبية طرابلس وتحرك أرتال مسلحة 

ووفق تسريبات صحفية، أن السيطرة الفعلية على طرابلس أصبحت بيد جماعات مسلحة لا تخضع لأي سلطة شرعية، مستغلة حالة الفراغ السياسي الناتجة عن فشل مؤسسات غرب ليبيا".

ورصدت وسائل إعلام ليبية ونشطاء على مواقع التواصل، توجه أرتال مسلحة من مصراتة مزودة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات وسيارات الإسعاف وغرفة عمليات متحركة، إلى العاصمة طرابلس، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البناء.

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