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خارج الحدود

إصابة وزير بحكومة الدبيبة في حادث إطلاق نار بطرابلس

وزير الدولة لشؤون
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة عادل جمعة

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة عادل جمعة، قوله إن الوزير أصيب برصاص مسلحين في العاصمة طرابلس.

إصابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة

وفي السياق ذاته ذكر موقع أخبار ليبيا، أن  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة  عادل جمعة، تعرض  اليوم لإصابة في ساقيه بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص على الطريق السريع في طرابلس.

إطلاق نار على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة

وأفاد “تلفزيون المسار”، نقلًا عن مصدر حكومي، بأن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت لـ 14 طلقة نارية، أصابته اثنتان منها في ساقيه أثناء مروره بالقرب من قرية “بالم سيتي”.

 

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وأشار المصدر، إلى أن عادل جمعة نقل إلى مستشفى أبوسليم للحوادث حيث أدخل إلى قسم العناية الفائقة لتلقي العلاج اللازم.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة حتى الآن حول تفاصيل الهجوم أو المسؤولين عنه.

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طرابلس حكومة الدبيبة الدبيبة ليبيا

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