الدبيبة يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة الهجرة غير الشرعية والاقتصاد الليبي

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا في طرابلس، بحضور وزراء الداخلية والخارجية والعمل، لمناقشة تداعيات الهجرة غير النظامية على الأمن والاقتصاد الليبي.

تداعيات الهجرة غير النظامية

كما تخلل الاجتماع اتخاذ قرارات حاسمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.



وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها رحّلت أكثر من 52 ألف مهاجر غير قانوني منذ عام 2023، مشددة على أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في هذا الملف.



وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن ليبيا لن تكون دولة لتوطين المهاجرين، مؤكدا أن أمن الشعب الليبي "خط أحمر".

كما دعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم جهود مراقبة الحدود، مؤكدًا ضرورة التعاون مع دول المصدر لتنظيم عمليات الترحيل.

وتم الاتفاق على تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وملاحقة عصابات التهريب، وتعزيز الإجراءات الأمنية في مداخل المدن والطرق الرئيسية، إضافة إلى وضع سياسات لتنظيم العمالة النظامية.

كما أصدر الدبيبة توجيهات لرئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444، محمود حمزة، بالاستعداد لأي تهديدات محتملة على الحدود، مؤكدا أن رفع حكومته لشعار "لا للحرب" لا يعني ترك الحدود دون حماية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على رفض الحكومة الليبية لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيًا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.

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