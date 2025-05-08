قاض أمريكي يمنع ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

قيد قاضٍ اتحادي، الأربعاء، قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترحيل المهاجرين سريعًا إلى ليبيا، قائلًا إن ذلك "يخالف بوضوح" أمرًا قضائيًا سابقًا أصدره لضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي في بوسطن الأمر بناء على طلب مدافعين عن حقوق المهاجرين قالوا إن الإدارة بصدد أن تتحدى "بسفور" أمرًا قضائيًّا كان قد أصدره سابقًا لحماية حقوق المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رفضها "استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علمنا أو موافقتنا".

جاء ذلك ردًّا على تقارير إعلامية أوردتها وكالة "رويترز" حول نية الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا على متن رحلة عسكرية.

كما علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب على التقارير الإعلامية المتداولة حول نية الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا على متن رحلة عسكرية.

ترحيل المهاجرين قسرًا إلى ليبيا

وقال الميهوب في تصريح بحسب (روسيا اليوم) إن اللجنة لا تملك أي علم أو موافقة بشأن التقارير المتداولة إعلاميًّا بهذا الصدد.

وأضاف: "كلجنة دفاع، نؤكد بشكل قاطع أننا لسنا طرفًا في أي اتفاق يتعلق بهذا الملف، ونرفض بشدة أن تتحول بلادنا إلى معتقل لمجرمي العالم أو وجهة لترحيل المهاجرين قسرًا من أي دولة كانت".

موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية

وأكد الميهوب أن اللجنة ستتابع المسألة من كثب، وأنه "عند التأكد من صحة هذه الأخبار، سيكون لدينا الرد المناسب الذي يعبر عن موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية".

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