بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان مساء الثلاثاء، بانهيار مبنى بمدينة طرابلس إثر حريق هائل شب فيه، وأسفر عن فقدان عنصرين من الدفاع المدني وفوج الإطفاء تحت الأنقاض.

وحسب ما ذكرت الوكالة عن تفاصيل الحادث، اندلع حريق هائل في مبنى الزيلع في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء - طرابلس.

لحظة انقاذ عنصر دفاع المدني عبد الله مهتدي مكان هبوط مبنى الزيلع في مدينة الميناء (طرابلس) شمال لبنان ونقله الى المستسفى لتقلي العلاج. pic.twitter.com/GmpnxYmW6G December 24, 2024

وعلى الفور عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء على إخلاء المبنى والمباشرة بإطفاء الحريق، في حين أن المبنى تداعى سريعا وانهار أثناء ذلك، بينما تواجد داخله عنصران تابعان للدفاع المدني وفوج الإطفاء.

#مولوي يتابع عملية إنقاذ عنصرين من #الدفاع المدني وفوج الإطفاء بعد #انهيار مبنى الزيلع في الميناء – #طرابلس جراء #حريق ضخم. فرق #الإنقاذ تواصل رفع الأنقاض بإشراف مباشر من الدفاع المدني pic.twitter.com/4KCKCce22O — حُسّين | Hussein (@HuseinDib) December 24, 2024

وإثر ذلك، تابع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عملية الإنقاذ، حيث أجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، والقائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الإنقاذ بالسرعة اللازمة.

لحظة اشتعال النيران مجددًا في موقع انهيار المبنى بمدينة الميناء – طرابلس، حيث تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق بشكل كامل.#طرابلس #الميناء #حريق_الميناء #انهيار_مبنى pic.twitter.com/5sxLgLeodd — حُسّين | Hussein (@HuseinDib) December 24, 2024

وأعطى الوزير مولوي تعليماته الى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح بالتوجه فورًا إلى موقع المبنى المنهار والإشراف المباشر على عملية رفع الأنقاض وإنقاذ العنصرين المفقودين.

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