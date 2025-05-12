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خارج الحدود

أبو الغيط عن النتائج المحتملة لزيارة الرئيس الأمريكى للمنطقة: ترامب محدش يتوقعه (فيديو)

أحمد أبو الغيط، فيتو
أحمد أبو الغيط، فيتو

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن توقعاته لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، التى تشمل السعودية والإمارات وقطر.

نوايا ترامب وتصرفاته في نظر أحمد أبو الغيط

وقال أبو الغيط خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"اللي يعرف ترامب وأنا لا أزعم إني أعرفه ولكني راقبته بإمعان شديد على مدار الـ 4 سنوات الأولى في رئاسته لأمريكا ثم الفترة الحالية، وأؤكد لا ينبغي لك كسياسي أو شخصية تعمل في مجال العلاقات الدولية أنت تتصور أنك قادر على فهم ما يدور وما يمكن أن يصدر عن الرئيس ترامب من أفكار ونوايا ومبادرات".

 

أبو الغيط: أملي كبير بفرض ترامب وقفا لإطلاق النار في غزة

وأضاف الأآمين العام لجامعة الدول العربية:"اللي يعرف ترامب لا يتوقع نواياه وتصرفاته، وأملكي كبير أن يفرض وقف إطلاق النار في غزة كنتيجة مباشرة لزيارته للمنطقة".

 

وواصل أحمد أبو الغيط:"أملي كبير أن يسعى زعماء الخليج إلي إقناع ترامب، وتلقينه بظروف المنطقة وظروف العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، والتهديدات التي يمكن أن تصيب الشرق الأوسط من وراء التوحش والأداء الإسرائيلي غير المسبوق".

وتابع: سنتابع ماذا سيقدم ترامب للعرب وماذا سيقدم العرب للرئيس الأمريكي في هذه الجولة.

وغاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الإثنين، الولايات المتحدة متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، أن ترامب سيقوم من 13 إلى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة".

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