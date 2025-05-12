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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: ترامب سيعلن عن قرارات هامة خلال جولة الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

كشف مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

 

هدف ترامب من جولة الشرق الأوسط

وأكد: أن زيارة دونالد ترامب للشرق الأوسط تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الخليجيين والإقليميين في مجالات الأمن والاستثمار والاقتصاد.

 

الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى لمواجهة التحديات الإقليمية

وأضاف ميتشل، في لقاء مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الولايات المتحدة تسعى لتكثيف التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، مثل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى التوترات في الملف الإيراني.

 

وتابع بأن ترامب يعتزم الإعلان عن قرارات هامة خلال الزيارة، لكنه أكد أنه لا يمكنه الإفصاح عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية، وهو ملف تعمل عليه الحكومة الأمريكية بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تطبيق سياسة "أقصى ضغط" ضد طهران، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة النووية والنفوذ الإيراني في المنطقة.


ولفت إلى أن ترامب سيبحث مع حلفائه الخليجيين تداعيات سعي إيران للحصول على سلاح نووي، وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.

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