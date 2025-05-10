الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

قال مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لا نية لزيارة ترامب تل أبيب خلال جولته في الشرق الأوسط، والجولة تنحصر على زيارة السعودية والإمارات وقطر.

أخبار إيجابية بشأن زيارة ترامب للشرق الأوسط

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ننتظر أخبارًا إيجابية وجيدة خلال جولة الرئيس ترامب لمنطقة الشرق الأوسط.

الخارجية الأمريكية: نثمن دور مصر بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة

ولفت إلى أن مصر شريك جيد للولايات المتحدة، وواشنطن تقدر كل الجهود المبذولة من قبل مصر بشأن ملف قطاع غزة لا سيما في المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس، والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونتمنى استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وعن تعيين حاكم أمريكي لقطاع غزة، علق:"إدارة ترامب تركز على اليوم ما بعد انتهاء الحرب، ونحن ندرك تماما صعوبة الحديث عن خطة فعالة قابلة للتطبيق طالما أن حركة حماس تتمسك بالسيطرة على إدارة القطاع، والمشكلة الأساسية أن حركة حماس لا تزال تتمسك بالسيطرة على القطاع وفي ظل تلك الظروف فإن إعادة الإعمار ستكون صعبة للغاية، ولا نستطيع أن نستبق الأحداث، وليس لدينا أي ثقة بكلام حركة حماس ونقيم مواقفها بالأفعال وليس بالأقوال".

وردًا على الاتهامات التي توجه للإدارة الأمريكية باعتبارها شريكًا لإسرائيل في المجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، علق:"الحكومة الأمريكية لديها قراءة أخرى، وأفهم غضب الناس في ظل العدد الهائل من القتلى والمصابين، وننظر بعين القلق بالظروف البائسة لسكان غزة منذ نشوب الحرب، وإسرائيل لم تبدأ الحرب إلا بعد بعد هجوم حماس، وتل أبيب بحاجة الى دعم عسكري للدفاع عن نفسها وهذا ما حدث من قبل الولايات المتحدة".

وأكد: الرئيس دونالد ترامب يريد أن يوفر للشعب الفلسطيني حياة أفضل وهذا يتطلب إرادة سياسية جديدة.



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