أول تعليق من سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات

قالت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم الإثنين: نرحب بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات كخطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة شعبنا.

السلام والازدهار في سوريا والمنطقة

وتابعت الخارجية السورية: "نتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل كجزء من خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة".

تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

وقال الرئيس الأمريكي: نفكر جديا في تخفيف العقوبات المفروضة علي سوريا، مضيفا: "سنقوم بعمل مع الرئيس التركي بشأن دمشق.. أردوغان طلب رفع العقوبات عن سوريا وسننظر في ذلك من أجل منحها بداية جديدة".

وتابع ترامب: "ما يحدث بشأن إيران جيد جدا.. ولا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي وتصرفات الإيرانيين كانت معقولة حتى الآن.. الإيرانيون لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي وهم يتصرفون بذكاء".

واستطرد ترامب: الحوثيون توقفوا عن إطلاق النار وقالوا إنهم لن يهاجموا سفننا.

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