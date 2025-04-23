احتفالا بعيد التحرير، جامعة الفيوم تنظم ندوة عن سيناء

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ان قطاع خدمة المجتمع بكلية دار العلوم، نظم ندوة بعنوان "سيناء تاريخ وحضارة" بمقر الكلية اليوم الأربعاء.

بوابة مصر الشرقية

وقال وكيل كلية دار العلوم الدكتور عصام عامرية، إن سيناء جزء أصيل من الدولة المصرية؛ حيث بذلت القوات المسلحة المصرية وأبناء سيناء جهودًا مضنية لاستعادة الأرض والحفاظ عليها من مطامع الأعداء، وتعد سيناء بمثابة بوابة الأمن القومي المصري من الجانب الشرقي، ولها أهمية جغرافية وسياسة وعسكرية ودينية كبيرة، وتمثل 6% من مساحة مصر.

توعية الأجيال الجديدة بأهمية سيناء

فيما قال الدكتور وائل طوبار منسق الأنشطة بالجامعة، أن الندوة ضمن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، لافتا إلي أهمية تنظيم الندوات بالمدارس والجامعات، للتوعية بأهمية شبة جزيرة سيناء تاريخيًا وسياسيًا وعسكريًا وأمنيًا للدولة المصرية، وإبراز الدور والجهود الكبيرة التي بذلت لاستعادتها وتطهيرها من البؤر الإرهابية، كما ان سيناء أرض غنية بالثروات والمعادن وكانت تسمى في عصر الفراعنة باسم (خاست خمت) أي أرض الفيروز، وكانت معبرًا تجاريًا مهمًا.

الأهمية الدينية لسيناء

واضاف منسق الأنشطة بالجامعة، أن لسيناء أهمية دينية لدي المصرييت، اذ مرَّ منها أنبياء الله عليهم السلام إبراهيم ويوسف ويعقوب وموسي، وكلم الله عز وجل سيدنا موسي على جبل الطور بسيناء، كما ان سيناء شهدت صراعًا تاريخيًا في العصر الحديث، اذ تم احتلالها بشكل كامل عام 1967 إلى أن تم تحريرها في أكتوبر 1973 وتم استراد آخر قطعة فيها وهي طابا عام 1989 من خلال التحكيم الدولي.

يذكر أن الدولة المصرية بذلت جهدا في الوقت الراهن لتنمية سيناء من خلال إنشاء أنفاق قناة السويس لتربط سيناء بالوادي والدلتا، بالإضافة لإنشاء شبكة طرق عملاقة تصل لحوالي 1200 كم، ومشروعات الاستصلاح الزراعي، والسعي نحو تحويل سيناء لسلة غذاء مصر، إضافة إلى العديد من المشروعات الصناعية، وإنشاء المدارس والجامعات والمجمعات السكنية النموذجية.

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