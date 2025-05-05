جامعة الفيوم تحصد 3 مراكز متقدمة في الدورة 13 لمسابقة إبداع

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن طلاب الجامعة حصدوا مراكز متقدمة في مسابقة إبداع للموسم 13 التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة وشارك فيها طلاب وطالبات من مختلف الجامعات المصرية للمنافسة في مختلف المجالات الإبداعية والفنية.

الطلاب الفائزون في مسابقات إبداع

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب حازم مصطفى، بكلية التربية، فاز بالمركز الأول في شعر الفصحى، وفاز الطالب محمود أحمد عبد الله، بكلية الطب، بالمركز الثالث في شعر الفصحى، كما حصد فريق جامعة الفيوم المركز الثاني في الدوري الثقافي المعلوماتي.

وهنأ حتاته جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس اهتمام الدولة باكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها فى مختلف الجامعات المصرية.

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