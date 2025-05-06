طب الفيوم تنظم ندوتين عن كتابة التقارير الشرعية والصحة النفسية للطلاب

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الطب البشري نظمت ندوة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (التقارير الطبية ) بالتعاون مع مركز الاستشارات الطبية والشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أهمية كتابة تقرير الطب الشرعي

وحاضرت في الندوة الدكتورة منار مصطفى بيومي المدرس بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وتناولت أهمية كتابة التقارير الطبية بشكل صحيح بهدف حماية للطبيب أولا، والمحافظة على حقوق المجني عليه، موضحة أن الاختصاصي هو الطبيب المنوط بكتابة التقارير الصحيحة، كما تم تناول كيفية تسجيل التقارير الطبية وما يجب أن تتضمنها من وجود عاهة من عدمه، وغيرها من المحاور ذات الصلة.

الصحة النفسية لطلاب كلية الطب

كما نظمت كلية الطب، ندوة توعوية عن الصحة النفسية لطلاب الكلية، تناولت أهمية التوعية بالصحة النفسية بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة، وخاصة أن جينات التوترات النفسية موجودة في كل فرد، ولها درجات وأنواع مختلفة.

واعتبر الحاضرون أن طلاب كليات الطب من أكثر الأفراد تعرضًا للاضطرابات النفسية، نتيجة الضغط الدائم والشعور بالقلق الذي يتحمله الطالب خلال مراحله العمرية المختلفة والتي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا خاصة بين فئة الشباب، كما ان الطالب له قدرة معينة على التحمل في حل المشكلات ومواجهة الضغوط، والتي تختلف من شخص إلى آخر، وأن إهمال الجانب النفسي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد، فضلًا عن أن التوترات النفسية تشمل العديد من الأنواع منها الطبيعي ومنها المرضي الذي يستوجب الخضوع للفحص، وأن أهم طرق العلاج هي الاعتراف بالمشكلة والبحث عن الحل، ويوجد بالكلية وحدة خاصة للدعم النفسي للطلاب لتقديم المساعدة والمشورة بهدف التسهيل على الطلاب.

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