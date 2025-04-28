جامعة الفيوم تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم (صور)

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، نظمت اليوم، بالحرم الجامعي احتفالا بيوم اليتيم، بالتعاون مع اتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعدد من الطلاب والأطفال وذويهم.

دور جامعة الفيوم نحو المجتمع

وقال الدكتور شريف العطار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن الاحتفالية تأتي انطلاقًا من دور الجامعة كمؤسسة لا تقتصر فقط على التعليم الأكاديمي، بل تمتد إلى الدور المجتمعي والإنساني لتقديم الدعم المعنوي للأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحتهم ورسم البهجة على وجوههم.

شمل الاحتفال فقرات ترفيهية وأغاني ومسابقات وفقرات الأراجوز والعرائس، وتم توزيع الهدايا على الأطفال والتقاط الصور التذكارية.

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