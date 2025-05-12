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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على العروبة 1-0 في الشوط الأول

الهلال
الهلال

الدوري السعودي، تقدم فريق الهلال على نظيره العروبة بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب المملكة أرينا اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

جاء هدف الهلال في الدقيقة 28 عن طريق ميتروفيتش.

 

تشكيل الهلال ضد العروبة

فحراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم، محمد كنو، ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيل العروبة ضد الهلال

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ويدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن  الاتحاد المتصدر، وذلك قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة، ما يمنحه دافعًا قويًا لمواصلة مطاردة الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى العروبة لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، ويأمل في الخروج من اللقاء بنتيجة تعزز حظوظه في البقاء.

الهلال يسعى للتعاقد مع  البرتغالي برونو فرنانديز

فيما اتخذ الهلال السعودي، خطوة جديدة في مفاوضاته للتعاقد مع البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم رفض عرضيه السابقين لضم اللاعب.

ويرتبط برونو فرنانديز بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2027، حيث دخل الهلال السعودي عن طريق فهد بن نافل، رئيس النادي، في مفاوضات مع وكيل أعمال برونو فرنانديز، ميجيل روبن، ومحاميه كايتانو ماريا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسئولي الهلال السعودي يُخططون لعقد اجتماع ثالث مع ممثلي برونو فرنانديز.

ويرفض مانشستر يونايتد رحيل برونو عن صفوف الفريق، وهو ما أعلنه المدير الفني روبن أموريم مؤخرًا، ورغم ذلك يصمم الهلال على موقفه، ويخطط لعقد اجتماع ثالث مع وكلاء برونو فرنانديز، وهم على استعداد للاستماع بشأن مطالب الرواتب المحتملة للبرتغالي.

وأفاد التقرير بأن الهلال يخطط أيضًا لمفاوضات مع برونو جيمارايش، قائد نيوكاسل يونايتد، ويوري تيليمانس، نجم أستون فيلا، إذا لم ينجح في حسم صفقة فرنانديز.

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مانشستر يونايتد يرد على مفاوضات الهلال السعودي مع برونو فيرنانديز 

فيما علق المدرب البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إمكانية رحيل مواطنه برونو فيرنانديز إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة المسئولين داخل النادي في التدعيم خلال الفترة المقبلة.


أموريم يعلق على إمكانية رحيل برونو  


وقال أموريم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "نريد أن يبقى برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، هو جزء مهم للغاية من الفريق، وبالتأكيد بقائه بالنسبة لنا هام للغاية، وأحد الركائز الأساسية بالفريق".

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