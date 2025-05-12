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رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري بعد تعديلات رابطة الأندية

الزمالك
الزمالك

رابطة الأندية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجاري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

 

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري بعد تعديلات رابطة الأندية 

يوم السبت الموافق 24-5-2025 يواجه الزمالك نظيره بتروجت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة على إستاد الكلية الحربية.

يوم السبت الموافق 31-5-2025، يواجه الزمالك نظيره فاركو في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة على استاد القاهرة الدولي.

بينما لن يلعب النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye" لمشاركة 9 أندية في مجموعة اللقب.

 

مواعيد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

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