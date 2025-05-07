الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يكتسح الرائد 5 / 2 في الدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، اكتسح الهلال نظيره الرائد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين. 

أحرز خماسية الهلال الكسندر في الدقيقة 31 وهاتريك سالم الدوسري في الدقائق 40 و58 و77 ومالكوم في الدقيقة 65.

فيما سجل حرز ثنائية الرائد كريم البركاوي في الدقيقتين 47 و67.

 

تشكيل الهلال أمام الرائد  

جاء تشكيل الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.   

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، كوليبالي، رينان لودي.   

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، كنو.   

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.   

 

تشكيل الرائد في مواجهة الهلال

حراسة المرمى: موريرا.   

خط الدفاع: حمد الجيزاني، عبدالله هزازي، أيوب قاسمي، جونزاليس، مبارك الراجح.   

خط الوسط: بوزروق، أمير سعيود، مهدي عبيد، صالح العمري.   

خط الهجوم: كريم البركاوي.  

ونجح الهلال في سعيه تقليص الفارق مع المتصدر الاتحاد، الذي يعتلي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حيث رفه الهلال رصيده في المركز الثاني إلى 65 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الرائد الدوري السعودي الهلال والرائد الرائد ضد الهلال

مواد متعلقة

إنجاز جديد لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

بنزيما يقود تشكيل الاتحاد أمام النصر في الدوري السعودي

بث مباشر، مشاهدة مباراة الرائد والهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

الأكثر قراءة

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

الزمالك يكرم بيسيرو بعد توجيه الشكر له (صور)

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

الاتحاد يقلب الطاولة علي النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، محطات مهمة في حياة مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية