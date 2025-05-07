الهلال يكتسح الرائد 5 / 2 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، اكتسح الهلال نظيره الرائد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز خماسية الهلال الكسندر في الدقيقة 31 وهاتريك سالم الدوسري في الدقائق 40 و58 و77 ومالكوم في الدقيقة 65.

فيما سجل حرز ثنائية الرائد كريم البركاوي في الدقيقتين 47 و67.

تشكيل الهلال أمام الرائد

جاء تشكيل الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

تشكيل الرائد في مواجهة الهلال

حراسة المرمى: موريرا.

خط الدفاع: حمد الجيزاني، عبدالله هزازي، أيوب قاسمي، جونزاليس، مبارك الراجح.

خط الوسط: بوزروق، أمير سعيود، مهدي عبيد، صالح العمري.

خط الهجوم: كريم البركاوي.

ونجح الهلال في سعيه تقليص الفارق مع المتصدر الاتحاد، الذي يعتلي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حيث رفه الهلال رصيده في المركز الثاني إلى 65 نقطة.

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