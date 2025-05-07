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رياضة

مانشستر يونايتد يرد على مفاوضات الهلال مع برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

علق المدرب البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إمكانية رحيل مواطنه برونو فيرنانديز إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة المسئولين داخل النادي في التدعيم خلال الفترة المقبلة.


أموريم يعلق على إمكانية رحيل برونو عن الهلال


وقال أموريم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نريد أن يبقي برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، هو جزء مهم للغاية من الفريق، وبالتأكيد بقائه بالنسبة لنا هام للغاية، وأحد الركائز الأساسية بالفريق".


ويتفاوض مسئولو الهلال مع برونو فيرنانديز، وذلك للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بصورة رسمية.

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